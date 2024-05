Acaba la reunió sobre Rodalies després d'acordar un pla de transport per dilluns

Un robatori de coure provoca una incidència generalitzada

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La reunió per acordar un pla de transport a Rodalies arran de la incidència d'aquest diumenge ha acabat amb un acord sobre els serveis ferroviaris disponibles a partir de dilluns, informen fonts pròximes a Europa Press.

Segons un comunicat de la Delegació del Govern central a Catalunya, els trens de les línies R1 i RG1 circularan fins a Badalona (Barcelona) i, allà, derivaran els viatgers al Metro.

L'R4 Nord funcionarà fins a l'estació barcelonina de Fabra i Puig: comptarà amb tres trens per hora i sentit entre Manresa (Barcelona) i aquesta estació, la qual cosa representa el 33% del servei habitual en hora punta i el 75% de l'habitual en la resta del dia.

L'R4 Sud funcionarà fins a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i mantindrà la freqüència habitual: enllaçarà amb els trens de l'R1 i amb les línies de metro 1 i 5.

Respecte a l'R3, operarà amb dos trens per hora i sentit entre Puigcerdà (Girona) i Montcada Ripollet (Barcelona), on hi haurà un servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig.

Els viatgers de l'R7 podran arribar a Cerdanyola (Barcelona) amb l'R4 i autobusos des d'allà fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i també disposen del bus exprés 3.

TROBADA

El servei de Rodalies ha patit aquest diumenge --coincidint amb les eleccions al Parlament-- una avaria generalitzada pel robatori d'un cable del sistema d'electrificació a Montcada Bifurcació (Barcelona).

Per estudiar el funcionament del servei, representants d'Adif, Renfe, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han celebrat una trobada de més d'una hora a la seu de la Conselleria de Territori de la Generalitat.