Acaba la reunió entre Illa i Puigdemont a Brussel·les després de prop d'una hora i mitja de trobada

BRUSSEL·LES 2 set. (EUROPA PRESS) -
La reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda a la Delegació de la Generalitat davant de la Unió Europea, a Brussel·les, ha acabat sobre les 17.45 hores.
La trobada ha començat sobre les 16.15 i ha durat prop d'una hora i mitja, i Puigdemont ha estat el primer en abandonar l'edifici sobre les 17.45, mentre que Illa ho ha fet pocs minuts després.
Està previst que Illa acudeixi aquest mateix dimarts a la tarda a la inauguració de l'exposició que acull el Parlament Europeu sobre el mil·lenari que compleix aquest any el Monestir de Montserrat, i en la seva agenda oficial no consten trobades amb cap representant de les institucions comunitàries.