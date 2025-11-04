AC retreu a Rull que es "sancioni la llibertat d'opinió i expressió" al Parlament

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari de comunicació d'Aliança Catalana (AC), Lluís Areny, ha retret aquest dimarts al president del Parlament, Josep Rull, que es "sancioni la llibertat d'opinió i expressió" al Parlament, arran del procediment de verificació del codi de conducta obert a la diputada i líder d'AC, Sílvia Orriols.
En una roda de premsa a la cambra, juntament amb la diputada de la formació Rosa Maria Soberana, Areny també ha criticat que s'"estudiï una reforma del reglament de la Comissió de l'Estatut del Diputat per sancionar aquells diputats que determinin que emeten discursos d'odi".
"Qui establirà què és un discurs d'odi? Ara fareu de jutges? La inviolabilitat parlamentària no és un privilegi personal, és una garantia democràtica", ha assegurat.
A més a més, ha afirmat que "quan es redefineix la veritat per decret s'obre la porta al totalitarisme" i ha defensat que AC continuarà dient allò en el que creu, malgrat que incomodi, textualment.
Així, s'ha adreçat novament a Rull per exigir-li que triï entre "mantenir viva la seva promesa de defensar la inviolabilitat parlamentària o passar a la història com el president que va posar un morrió a la paraula dels diputats catalans".
ADJUDICACIÓ DE TERRENYS A LLEIDA
Per la seva banda, Soberana s'ha referit a les "greus irregularitats que presumptament ha comès el govern socialista de la Paeria de Lleida en la proposta d'adjudicació d'uns terrenys municipals".
Segons ella aquest terreny de gairebé 9.000 metres quadrats s'ha adjudicat "a un preu ridícul perquè s'hi construeixi una macromesquita" i ha informat que la seva formació ha presentat un recurs per la manca d'informes perceptius i l'absència d'estudis tècnics sobre l'impacte urbanístic, textualment.