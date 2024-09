AC qualifica de "substitució demogràfica" l'arribada de 200 migrants a Tossa de Mar (Girona)

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) ha criticat l'arribada prevista aquest dimarts i dimecres de 200 migrants demandants d'asil a Tossa de Mar (Girona): "La substitució demogràfica va a tota màquina".

"Avui arriben 200 immigrants més a Catalunya, concretament a Tossa, on la seva població immigrant ja és del 25%. Avui augmentaran els immigrants, per decret, un 13%. Després faran reagrupació familiar. La substitució demogràfica va a tota màquina", ha assegurat el partit aquest dilluns en un missatge a través del seu compte d'X, recollit per Europa Press.

La formació, que té 2 diputats al Parlament, respon així a la reubicació de 200 migrants a Tossa de Mar, persones que van demanar l'asil per motius humanitaris després d'arribar a les Illes Canàries provinents de la costa africana.