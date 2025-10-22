AC "prendrà accions legals" pel vídeo amb IA en el qual Orriols trepitja el cadàver de Puigdemont

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Aliança Catalana (AC) ha explicat aquest dimecres que "prendrà accions legals" pel vídeo generat amb intel·ligència artificial (IA) en el qual es veu la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, trepitjar el cadàver del president de Junts, Carles Puigdemont.
Ho ha explicat el partit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual critica que aquest vídeo "publicat per un usuari anònim manipula el missatge i la imatge" d'Orriols.
"No tolerarem cap atac difamatori ni cap intent de desacreditar Aliança Catalana a través de notícies falses. Arribarem fins al final", han conclòs.