AC posposa l'anunci del seu candidat a Barcelona en haver-se'n "desdit"

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha explicat que la formació posposa l'anunci del seu candidat a l'alcaldia de Barcelona, previst el 23 d'abril, perquè la persona que havien triat se n'ha "desdit".
"No podrem anunciar encara el candidat per Barcelona perquè la persona a qui havíem confiat aquest càrrec o projecte finalment se n'ha desdit i no es presentarà per AC", ha sostingut en una roda de premsa al Parlament aquest dijous.
Orriols ha apuntat que per Sant Jordi la formació anunciarà "uns quants" candidats, tot i que ha evitat concretar de quines ciutats, i ha dit que estan mantenint converses amb diferents persones que podrien encapçalar la llista per a les eleccions municipals a Barcelona.
En la mateixa roda de premsa, Aliança ha presentat la seva candidata per Berga (Barcelona), que serà la regidora per Berga Grup Independent (BeGi) Judit Vinyes.
BeGi i AC han signat aquest dijous un conveni perquè el grup municipal i la formació d'Orriols "quedin fusionats dins les sigles polítiques d'Aliança Catalana".