AC no es presentarà a les eleccions generals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
AC no es presentarà a les pròximes eleccions generals anticipades convocades el 29 de novembre, han explicat aquest dilluns fonts del partit a Europa Press.
La diputada d'AC al Parlament Rosa Maria Soberana s'ha expressat en aquest sentit en una anotació a X aquest dilluns: "Que diu que fan eleccions a Espanya. Quan les facin a Catalunya m'aviseu".
També via X el secretari d'organització i finances del partit, Oriol Gès, ha assegurat que la formació liderada per Sílvia Orriols no es presentarà a aquestes eleccions.