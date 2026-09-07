AC felicita l'AfD pels seus resultats i diu que Alemanya "obre una porta a l'esperança"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
AC ha felicitat aquest dilluns l'AfD pels seus resultats en les eleccions regionals celebrades aquest diumenge a l'estat de Saxònia-Anhalt, tot i que sense haver aconseguit la majoria absoluta, i ha dit que Alemanya "obre una porta a l'esperança".
En un missatge a X recollit per Europa Press, AC afirma que Alemanya "tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança", i ha qualificat els resultats de l'AfD de magnífics.
"Una altra Alemanya i una altra Europa són possibles, garantint la sobirania de les nacions i un futur compartit lliure, pròsper, segur i occidental", i han assegurat que AC i l'AfD no faltaran a aquesta cita amb la història.