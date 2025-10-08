AC demana un registre d'arrelament per adjudicar HPO i "evitar el llenguatge inclusiu" a l'escola

Demana negociar que els Mossos siguin membres de "ple dret" de l'Europol o la Interpol
Aliança Catalana (AC) portarà a votació aquest dijous al Debat de Política General (DPG) al Parlament revisar els criteris per adjudicar habitatge de protecció oficial (HPO) i incorporar el grau d'arrelament com a element valorable, per la qual cosa demana crear un registre d'arrelament territorial.
Les propostes, presentades aquest dimecres, també plantegen estendre el Pla Kanpai dels Mossos d'Esquadra contra la reincidència fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i iniciar les negociacions pertinents perquè el cos català pugui ser membre de "ple dret" en l'Europol o la Interpol.
El grup liderat per l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, insta al Govern a reobrir la delegació de la Generalitat a Israel, a condemnar l'atemptat d'Hamás del 7 d'octubre de 2023 i a revisar la dotació pressupostària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i altres programes de cooperació internacional.
En l'àmbit educatiu, AC planteja "evitar l'ús de llenguatge inclusiu" en tots els centres educatius públics i dependents, incloent material didàctic, comunicacions i documents administratius, amb l'objectiu de respectar les normes gramaticals catalanes.
CENTRES PENITENCIARIS
També demana reforçar la seguretat i la capacitat d'actuació del personal de centres penitenciaris amb eines de defensa personal; millorar la disciplina a les presons, i impulsar un pla de "renovació generacional" de la plantilla penitenciària.
En relació amb les Zones de Baixes Emissions (ZBE), insta els ajuntaments a frenar la implementació de noves zones previstes a partir de 2026 i anul·lar les que ja estan vigents, i que els consistoris retornin les multes.
AEROPORT DE LLEIDA
En matèria d'infraestructures, AC reclama al Govern que desplegui un pla estratègic per a "la reactivació i plena operativitat" de l'Aeroport de Lleida-Alguaire, amb un enfocament multimodal, i fer que arribi l'alta velocitat a l'enclavament aeroportuari.
Sobre immigració, demana al Govern central "decretar una moratòria d'entrada d'immigració" per protegir la llengua catalana, reduir l'atur i garantir una integració real, efectiva i sostenible, segons AC.