AC demana al Parlament que no suspengui les sessions durant la campanya electoral

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder i diputada d'AC al Parlament, Sílvia Orriols, ha explicat que el seu partit ha sol·licitat al Parlament que no suspengui les sessions durant la campanya de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre per no "paralitzar" l'activitat.
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra amb l'assessor del partit Jordi Coma, en què ha afirmat que no permetran que "hi hagi tot un seguit de persones en aquest hemicicle que intentin paralitzar la màxima institució del país només perquè s'ha convocat un procés electoral al país veí".
"Nosaltres no participarem d'aquest joc colonial i evidentment reivindiquem que les nostres institucions s'han de mantenir en tot moment actives perquè són les que dirimeixen el futur i el destí dels catalans", ha afegit.
Per la seva banda, Coma ha explicat que han presentat una sol·licitud perquè la Mesa reconsideri la decisió i no suspengui l'activitat parlamentària i assegura que des d'un punt de vista jurídic és una decisió "absolutament inadmissible".
Ha criticat que es tracta d'una decisió "totalment discrecional i arbitrària per part de la Mesa" i espera que durant la campanya, diu, no es pertorbi el funcionament del Parlament.