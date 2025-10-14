AC critica que els ajuts per les pluges "no tapen dècades d'abandonament" al territori

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Comunicació d'Aliança Catalana, Lluís Areny, ha criticat aquest dimarts que els ajuts per un valor de 60 milions d'euros anunciats pel Govern per fer front a les pluges torrencials a les Terres de l'Ebre (Tarragona) "no tapen dècades d'abandonament" al territori.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, al costat de la diputada d'AC a la cambra Rosa Maria Soberana.
Areny ha defensat que "cal un pla integral de prevenció i gestió d'inundacions" i ha agraït la tasca dels cossos d'emergències.
Ha assegurat que aquestes inundacions "també són conseqüència de la negligència institucional" i ha assenyalat que les promeses de la Generalitat arriben tard i són buides, en les seves pròpies paraules.
CRÍTIQUES A ILLA PEL 12-O
També ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que anés a Madrid a la celebració del 12 d'octubre, fet que ha qualificat d'"acte indigne d'un president català".
"La seva presència en aquests actes és el reflex del projecte que encarna: una Catalunya espanyolitzada, obedient i agenollada davant Madrid", ha insistit.
En referència al debat de política general (DPG) de la passada setmana al Parlament, ha lamentat el rebuig de la cambra a les propostes del seu partit i ha contestat a les paraules d'Illa, que va augurar que el projecte d'AC fracassarà: "Les urnes decidiran quin projecte fracassa i quin no. Així que el president imperialista haurà de veure si té raó".