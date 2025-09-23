AC afirma que creixen a les enquestes per la seva "proposta política clara, valenta i fidel"

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'Aliança Catalana (AC) al Parlament Rosa Maria Soberana ha afirmat aquest dimarts que creixen en intenció de vot a les enquestes per la seva "proposta política clara, valenta i fidel".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, juntament amb el cap de comunicació del partit, Lluís Areny, en la qual han fet una valoració de l'enquesta electoral publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia'.
Soberana ha afirmat que les dades demostren que AC es postula per ser la força més votada a les demarcacions de Lleida i Girona, que han dit "prou de submissió, multiculturalisme i renúncia nacional".
Per la seva banda, Areny ha afegit: "La millor enquesta serà la de les urnes. Llavors el poble català decidirà si vol més submissió i engany o un projecte de sentit comú i ordre".
"Cada vegada més catalans saben que Sílvia Orriols és la solució", ha afegit, després de criticar que els cordons sanitaris només amaguen la por de perdre el poder, textualment.
REBUIG A LA DECLARACIÓ CONTRA EL "GENOCIDI"
Areny també s'ha referit a la declaració del Parlament contra el "genocidi" a Gaza i de suport a la Global Sumud Flotilla, impulsada pel PSC, ERC, la CUP i els Comuns, que ha qualificat d'autèntic despropòsit.
"Israel no comet un genocidi. És una democràcia que es defensa del terrorisme de Hamas", ha dit, després de criticar que, segons ell, la declaració no inclogui la paraula pau.