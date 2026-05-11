Abukeshek afirma que prendrà accions legals contra Israel: "La via penal serà fonamental"

David Zorrakino - Europa Press
Viatjarà aquest dimarts a Turquia des d'on es decidirà "en els propers dies" com seguir amb la Flotilla
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista espanyol-palestí de la Global Summud Flotilla Saif Abukeshek, que va ser capturat per Israel durant la seva participació en la missió humanitària i alliberat aquest cap de setmana, ha assegurat que prendrà accions legals contra Israel i ha cridat a incrementar la mobilització per Palestina: "La via penal serà fonamental", ha subratllat.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns juntament amb el portaveu del sindicat IAC, David Caño, i la representant de la secretaria de delegacions de IAC i participant de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', que s'ha connectat telemàticament des de Turquia.
Abukeshek ha explicat que els seus advocats estudiaran tot l'ocorregut, ja que l'acció d'Israel "ha vulnerat multitud de lleis", entre les quals ha esmentat el segrest de 180 persones en aigües internacionals, agressions físiques, deixar vaixells surant enmig del mar i abandonar a persones dins d'un altre vaixell que ja no podia navegar.
L'activista espanyol ha subratllat que usarà totes les vies legals possibles, i ha avançat que el seu equip legal està preparant "una altra querella a les Corts Europees", després del que ha acusat a Israel de voler deixar en evidència el dret internacional.
A més, Caño ha explicat que el 18 de maig es reuniran a Estrasburg amb diferents grups parlamentaris europeus per buscar un posicionament comú i "liderar una resposta europea" contra les accions dutes a terme per Israel en territori europeu i contra ciutadans europeus.
Caño també ha explicat que s'ha reunit amb el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, juntament amb la parella d'Abukeshek, i van reclamar accions del Govern enfront del "segrest en aigües internacionals d'un ciutadà espanyol", i s'ha preguntat si tindrà algun cost polític de ruptura de relacions aquest episodi.
Ha avisat que continuarà havent-hi més flotilles i que aquestes situacions es tornaran a repetir, per la qual cosa ha demanat que la UE tingui una "posició ferma" que impedeixi que Israel torni a repetir episodis com aquest.
LA MISSIÓ CONTINUARÀ
A més, Abukeshek ha explicat que viatjarà aquest dimarts a Turquia, des d'on es reunirà amb la resta de participants de la Flotilla i uns 50 vaixells, i des d'on decidiran "en els propers dies" com seguir amb la missió.
Ha detallat que el calendari de sortida dependrà de la meteorologia, però també de la recuperació física i psicològica dels activistes, així com l'avituallamient d'aigua i menjar per als vaixells i la reparació dels motors de les embarcacions, i també estan estudiant les rutes perquè els vaixells "es puguin apropar al màxim a Gaza".
Sobre la trentena d'activistes que van resultar ferits durant la captura, Masmitjà ha explicat que s'han pogut recuperar, tot i que tenen encara algunes lesions, i ha detallat que hi ha un català en un hospital a Creta a qui "li van trencar vuit costelles" i que aquest dimarts podrà volar cap a Barcelona.