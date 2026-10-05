Absolts els exconsellers Argimon i Vergés pel retard en la vacunació als policies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha absolt els exconsellers de Salut Josep Maria Argimon i Alba Vergés, a més del director general de Salut de la Generalitat durant la pandèmia, Marc Ramentol, i l'aleshores director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, d'un delicte de prevaricació pel suposat retard en la vacunació contra la covid-19 dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.
El tribunal argumenta que falta "la prova d'una voluntat de discriminar" aquests cossos policials i que la decisió adoptada per la Conselleria de Salut de suspendre la vacunació dels policies i guàrdies civils es va deure a raons sanitàries, per la qual cosa no aprecia cap delicte ni per part de Vergés, consellera en aquell moment, ni de l'aleshores secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Els sindicats, que exercien l'acusació particular, demanaven per a ells 15 anys d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia va retirar els càrrecs.