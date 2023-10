Absolt un mosso acusat d'un cop de porra al cap en no acreditar-se en el judici qui el va propinar

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha absolt un antiavalot dels Mossos d'Esquadra que va jutjar acusat de donar un cop de porra al cap a un manifestant en la protesta contra la visita de Felip VI per la inauguració del Mobile World Congress (MWC) del 2018, ja que amb les proves exposades en el judici no s'ha acreditat qui el va propinar.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dijous, constata que el manifestant va rebre un cop de porra al cap, que li va deixar una ferida de cinc centímetres de longitud, però no ha identificat el policia que el va propinar.

Per això, el tribunal ha absolt el policia del delicte de lesions agreujat pel qual l'acusació particular va demanar cinc anys de presó, mentre que la Fiscalia reclamava l'absolució aplicant l'eximent de responsabilitat penal per haver donat el cop en compliment de la seva feina.

Irídia, que va representar el denunciant en el judici, ha valorat en un comunicat després de saber la sentència que "demostra, una vegada més, que els mecanismes de control i rendició de comptes dels cossos policials són insuficients".

També han recordat que aquesta causa ja es va jutjar el 2022 però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar la sentència en considerar que no s'havia fet una valoració adequada de la prova, i creuen que, amb aquesta sentència, "queda oberta la porta a la imposició d'una reclamació patrimonial per la via administrativa".