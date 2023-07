Absolt un excàrrec del PP català acusat de maltractaments a la seva exparella

La jutgessa: "No afirmo que no es produïssin, sinó que no hi ha prou proves"



BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal 10 de Barcelona ha absolt l'exvicesecretari de comunicació del PP Albert Fernández Saltiveri després del judici per presumpte maltractament a la seva exparella, l'actual líder de Nuevas Generaciones i regidora a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Irene Pardo.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dijous, absol Saltiveri en no tenir prou proves dels presumptes delictes de maltractaments, coaccions i injúries pels quals va ser jutjat.

Per aquests delictes, la Fiscalia havia demanat per a Saltiveri una condemna de tres anys de presó i una ordre d'allunyament de Pardo durant quatre anys.

La jutgessa exposa que es troba davant "versions contradictòries" sobre la denúncia de la presumpta agressió que va passar quan Pardo i Saltiveri estaven en tràmits de separació.

"Davant el dubte, ja que no afirmo que no es produïssin, sinó que no hi ha prou proves per considerar que en l'acte de judici s'ha vençut el principi de presumpció d'innocència que empara tot acusat, l'haig d'absoldre", conclou la jutgessa després de valorar totes les proves.

Afegeix que els informes mèdics "no són clars ni concloents, ni tampoc es pot considerar que la versió de la denunciant sigui constant", i afegeix que tots els testimonis de la causa tenen interès en el procés o són de referència.