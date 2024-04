Absolen Dobrowolski de trencament de condemna per enviar un correu a Mainat

Va declarar que va ser una amiga seva qui el va enviar

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del jutjat penal 6 de Barcelona ha absolt l'exdona del productor de televisió Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, d'un delicte de trencament de condemna per enviar un correu electrònic al seu exmarit.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dimecres, explica que el 25 d'octubre del 2020 es va imposar a Dobrowolski la prohibició de comunicació "per qualsevol mitjà" i d'acostar-se a menys de 1.000 metres de Mainat.

El 12 de març del 2022, a les 16.32 hores, el productor va rebre un correu electrònic de contingut "personal i vexatori relatiu a la relació sentimental amb l'acusada", remès des d'una adreça que l'acusada va reconèixer com a pròpia.

La magistrada assegura que, tot i que la Fiscalia demanava un any de presó per trencament de condemna, "no s'ha considerat provada la comissió d'aquesta infracció criminal".

"En el plenari no s'ha practicat cap prova de càrrec que desvirtuï la presumpció d'innocència de l'acusada respecte a la comissió d'aquest delicte", ha afegit, i ha assegurat que la instrucció ha estat insuficient.

JUDICI

El judici es va celebrar el 19 de març, i Dobrowolski va assegurar davant el jutge que va ser una amiga seva qui va enviar el correu electrònic al seu exmarit amb el qual presumptament va infringir la condemna, ja que sabia que tenia una ordre d'allunyament.

Dobrowolski va explicar que, durant aquella època, la seva amiga, la seva exparella i ella vivien a la mateixa casa, i que, quan Mainat va denunciar haver rebut aquest correu electrònic, l'amiga li va confessar que l'havia escrit ella: "Em van semblar les paraules correctes per al meu exmarit. Jo no tenia el valor de dir-li-ho".

Preguntada per com l'amiga va accedir al seu compte de correu electrònic, Dobrowolski va argumentar que hi tenia "molta confiança", i que fins i tot quan l'acusada va estar un temps a la presó, aquesta amiga gestionava els seus ingressos.

També va manifestar que parlava amb Mainat en català, que el correu electrònic estava escrit en castellà, i que ni tan sols estava enviat des del seu compte habitual, "sinó un de secundari".

TESTIMONI DE MAINAT

Per la seva banda, Mainat va declarar en condició de testimoni i, durant la seva intervenció, va explicar: "En el correu parla d'alguns fets que havien passat entre nosaltres i semblava que la que el va enviar era ella".

També va dir que sovint es comunicava en català amb la seva exparella, que en cartes anteriors, com una des de la presó, la va redactar en català i que això, el va fer "dubtar" quan va rebre el correu en castellà.