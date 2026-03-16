Abonats 17,2 milions d'ajuts de la PAC a ramaders de boví, pastures i biodiversitat

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat 17,2 milions d'euros, que corresponen al 90% dels ajuts de la política agrària comuna (PAC) del 2025 a ramaders de boví, ecorègims de pastures i espais de biodiversitat, informa en un comunicat aquest dilluns.
En concret, els pagaments per a ramaders de boví dedicats a l'engreix de vedells, a l'explotació de naixement i l'engreix sostenible de vedells han estat de 5,9 milions i hi ha hagut 2.837 beneficiaris.
Els pagaments dels ecorègims de pastures i espais de biodiversitat han arribat als 11,3 milions i hi ha hagut 5.935 beneficiaris.