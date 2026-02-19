Abonats 1,5 milions d'euros dels ajuts a la destil·lació de crisi de vi a Catalunya

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha abonat 1,5 milions d'euros als ajuts a la destil·lació de crisi de vi, informa en un comunicat aquest dijous.
Es tracta d'una mesura excepcional de suport al sector vitivinícola que es fa servir quan hi ha un excés de vi al mercat i els preus cauen "massa".
L'objectiu és retirar vi del mercat per transformar-lo en alcohol destinat a altres usos industrials, i els ajuts s'han abonat a 12 cellers, que han rebut 52,2 euros per hectolitre.