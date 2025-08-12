Abogados Cristianos denuncia per "escarni" a l'alcalde de Barcelona pel cartell de la Mercè 2025

El consistori defensa la llibertat creativa de l'autor i diu que la inspiració no és religiosa
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Espanyola de Abogados Cristianos ha presentat una denúncia pública per presumpte "delicte d'escarni" contra l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pel vídeo que acompanya el cartell promocional de les festes de la Mercè 2025, segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
En la denúncia, presentada divendres passat en un jutjat de Barcelona i a la qual ha tingut accés Europa Press, la fundació considera que Collboni és el responsable últim d'aquest cartell, que per a l'entitat suposa una "vexació, una injúria i un ultratge cap als sentiments religiosos i les creences catòliques".
A l'anunci, obra del cineasta Lluís Danès, apareix una figura femenina amb corona sobre un retaule, que Abogados Cristianos sosté que "evoca la simbologia de la Verge" de la Mercè i que, en el vídeo promocional que acompanya al cartell, s'aixeca la faldilla per ballar.
Afegeix que apareix vestida com un personatge circense més, envoltada d'acròbates i caps grossos, i aixecant-se la faldilla enmig d'un espectacle de ball sobre un retaule que ha estat convertit en un "carro de fira", la qual cosa consideren que és una vulgar representació i una greu falta de respecte, textualment.
La fundació critica que l'anunci barregi "l'imaginari circense propi d'un 'freak xou' amb la iconografia religiosa" i sosté que tant l'Arquebisbat com dos partits polítics --PP i Vox-- ja han mostrat el seu malestar.
Sosté que el cartell té una "intenció deliberada d'ofendre" i demana que se citi a declarar a l'alcalde en qualitat de denunciat i a l'autor en qualitat de testimoni.
NEGUEN QUE SIGUI UN RETAULE
Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona defensa la llibertat creativa de l'autor que "en cap cas s'ha inspirat en cap motiu o figura religiosa per dissenyar el cartell".
Afegeixen que, com a Danès va explicar, la figura femenina representada apareix sobre un carro, que és homenatge als teatres ambulants i la cultura popular mediterrània, així com a Barcelona per la seva llarga tradició teatral, sobretot al Paral·lel, i no un retaule, i que "no hi ha dogma ni símbols ambigus".
"Quan vaig rebre l'encàrrec de fer el cartell de la Mercè 2025 vaig tenir clar que volia anar més enllà d'una imatge estàtica. Volia fer una obra que respirés, que sortís al carrer, que es deixés viure. Així és com va néixer aquest carro: un artefacte poètic, inclusiu, respectuós i festiu que vol connectar amb tothom, sense excepcions ni barreres, a través de l'emoció i la bellesa", va aclarir Danès.
El carro, prossegueix, és una invitació a jugar, a mirar amb curiositat i a sentir-se part d'una cosa compartida, i per això recull elements musicals, circenses, de la gastronomia i cultura popular.