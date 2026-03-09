Abezeta Group adquireix la majoria de les accions de Lucky Spain Graphics

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Abezeta Group ha adquirit la majoria de les accions de Lucky Spain Graphics, la qual cosa li permet "reforçar el seu projecte de creixement sostenible a mitjà i llarg termini", informa en un comunicat aquest dilluns.
Amb aquesta integració, Abezeta Group representarà els dos principals fabricants xinesos de planxes offset i flexo, Huaguang i Strong, en el mercat espanyol, ampliant de manera significativa la seva oferta i la seva capacitat de resposta a les necessitats del sector gràfic.
El president executiu de l'empresa, Albert Martínez, ha explicat que l'operació consolida el seu "lideratge en el mercat" i amplia la cartera de productes.