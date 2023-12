Abellán (Podem) afirma que la relació amb Comuns no és fàcil: "No vull unitat, vull aliança"

Deixa en mans de la militància repetir la coalició amb Comuns

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha afirmat que la relació actual amb Catalunya en Comú, amb qui es van presentar en coalició a les catalanes i les municipals sota la marca En Comú Podem (ECP), no és fàcil: "Jo ja no vull unitat, vull aliança", ha assegurat.

En una entrevista d'Europa Press, ha sostingut que Comuns els ha acusat de voler trencar la coalició després de les eleccions municipals, i ha lamentat que des de llavors ja no es reuneixen setmanalment com feien habitualment: "Qui trenca és qui em deixa fora", ha afegit.

La coordinadora autonòmica de la formació lila ha deixat en mans de la militància la continuïtat de la coalició amb Comuns, que s'haurà de decidir en la pròxima Assemblea Ciutadana de Podem, i ha desitjat que se celebri "tan aviat com sigui possible", previsiblement el gener del 2024, ja que també s'hi triarà la nova direcció del partit.

Ha assegurat que a Podem hi ha tres grups d'opinió de Comuns: "Gent que està totalment en contra d'anar amb Comuns, que es vol 'petar' tots els acords; després, hi ha gent que directament vol entregar el partit a Comuns, és a dir, entreguem el partit, em dones quatre càrrecs i ja està".

Abellán ha afirmat que la tercera via, la que ella defensa, és la de teixir aliances, però ha avisat que s'ha de complir amb el que es va establir en l'últim full de ruta aprovat a Podem: amb "autonomia, respecte i no a la doble militància", ha assenyalat la coordinadora de Podem Catalunya.

I és que la relació amb els d'Ada Colau "no ha estat fàcil, i continuarà no sent-ho si continuen utilitzant les xarxes pròpies d'En Comú Podem només per a ells", ha retret Abellán, que ha acusat Comuns d'utilitzar les xarxes socials de la seva marca conjunta per reivindicar lleis impulsades per les exministres de Podem Irene Montero i Ione Belarra atribuint-les a la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

"El que demanem és espai de representació dins d'En Comú Podem, és a dir, que hi hagi presència real als espais de debat, de deliberació, de presa de decisions i que, a més, les xarxes socials i les trobades amb la militància no es facin com a En Comú Podem sense Podem", ja que assegura haver-se assabentat per xarxes socials d'una trobada amb militants d'ECP per parlar sobre la conformació del Govern central, cosa que no veu normal.

13 DIMITITS

El passat 14 de novembre van dimitir 13 membres de la direcció i l'executiva de Podem Catalunya després de ser expedientats i suspesos cautelarment de militància per defensar al juny la "unitat" amb Sumar, en un moment en el qual Podem estava negociant si s'unia o no al projecte de Yolanda Díaz i en quines condicions.

Abellán ha assegurat que el manifest que van publicar aquestes 13 persones "va perjudicar l'acord" de Podem amb Sumar i que van generar una situació incòmoda en el partit, i ha detallat que ella mateixa va demanar que no es fes cap manifest perquè s'estava ultimant un acord aquell mateix dia i qualsevol posicionament podia afeblir la negociació.

Després, hi va haver 25 militants que van demanar per carta l'expulsió d'aquestes 13 persones, per la qual cosa es va procedir a incoar un expedient que haurà de resoldre la Comissió de Garanties Estatal del partit, la qual cosa pot trigar entre dos i cinc mesos, ha concretat la coordinadora de Podem, que confia que no se'ls expulsi: "Segurament serà una inhabilitació o un capot de 'escolta, a la premsa no es deixarà anar la merda del teu partit".

Després de la dimissió dels 13, el partit ha conformat ara una direcció tècnica transitòria i l'Assemblea Ciutadana escollirà pròximament una nova executiva. Abellán haurà de decidir si es torna a presentar com a coordinadora autonòmica, tot i que assegura que ara està en "procés de reflexió", ja que aquests tres anys i mig al capdavant de Podem li han resultat molt intensos a nivell polític i personal.

MINISTERI "QUE NO SERVEIX PER A RES"

La coordinadora de la formació lila ha afirmat que l'oferiment de Sumar de nomenar l'exsecretari d'Estat i exportaveu econòmic de Sumar, Nacho Álvarez, com a ministre de Drets Socials i Agenda 2030 era un "regal enverinat", ja que sosté que Sumar sabia que Podem el rebutjaria.

Abellán veu incomprensible que els oferissin aquest Ministeri, ja que assegura que moltes de les competències d'aquesta cartera són de les comunitats autònomes i que ara estan dirigides majoritàriament per PP i Vox: "Si no tenim capacitat real de legislar ni de posar lleis al BOE, potser no cal que tinguem el ministeri. En realitat, el que t'estan donant és un ministeri que no serveix per a res".

Considera que l'exministra d'Igualtat Irene Montero hauria d'haver repetit en el càrrec, ja que que, al seu parer, ha fet lleis molt transformadores, i ha afegit que "no era una qüestió d'Irene i punt", sinó d'aconseguir un Ministeri amb competències reals, ha dit textualment.

Preguntada per les recents sortides cap a Sumar d'exdirigents de Podem, Abellán ha reconegut que li dol que se'n vagin: "Però em dol més que hi hagi gent que només hagi utilitzat l'espai per arribar a càrrecs", i ha argumentat que els que se n'estan anant del partit no són militants de base, sinó gent que ha tingut representació institucional.

Abellán ha qualificat de molt bona la seva relació amb la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i ha explicat que la setmana passada la va trucar per comunicar-li que havia decidit donar-se de baixa del partit: "Quan vaig parlar amb ella em va dir que a ella li sabia molt greu perquè se sentia de Podem".