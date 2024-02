Abellán afirma que Podem Catalunya farà "tot el possible" per evitar resultats com els de Galícia

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha afirmat aquest dilluns que la seva formació farà "tot el possible, fins i tot fins a l'impossible" perquè no els passi el mateix que a Podem a Galícia, on s'han quedat fora del Parlament en les eleccions d'aquest diumenge i han obtingut el 0,26% dels vots.

En la seva primera roda de premsa després de ser reelegida com a coordinadora de Podem i juntament amb el portaveu de la formació, Andrés Medrano, Abellán ha lamentat que "un PP que està embolicat en corrupció revalidi amb majoria absoluta", i ha acusat els populars de no apostar pels serveis públics sinó de retallar-los, segons ella.

"Tampoc no ha fet ni tan sols una aposta per posar fi a la despoblació. Cada vegada hi ha més gent anant-se'n de Galícia", ha criticat Abellán.

Ha assegurat que a Galícia "hi ha hagut gent que ha intentat aglutinar tot el vot de l'esquerra", en al·lusió al BNG, però ha lamentat que tampoc no ho han aconseguit.

"Ara més que mai cal construir-nos, enfortir-nos com a organització, per tenir la valentia de continuar transformant i tenir aquesta gent darrere que és necessària per ser útils a la nostra societat", ha afegit.