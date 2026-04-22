Abella (Junts) exigeix a Ordeig que convoqui els grups davant els nous casos de PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts al Parlament Jeannine Abella ha exigit aquest dimecres al conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que convoqui els grups per explicar la seva gestió i possibles plans de prevenció davant els nous casos detectats a Catalunya de pesta porcina africana (PPA).
Així ho ha manifestat en una anotació a X recollida per Europa Press després que el Govern hagi ampliat les restriccions d'accés al medi natural a Castellbisbal (Barcelona) en incorporar el municipi a la zona d'alt risc per PPA davant la detecció d'un cas positiu.
Després de retreure que el conseller no hagi convocat cap reunió amb els grups des del desembre, ha lamentat que el Govern reconegui que poden aparèixer nous casos "normalitzant una situació que afecta directament el sector porcí", a més de recordar que cada nou cas comporta 12 mesos de restriccions per davant.