Abascal (Vox) titlla de "bulo del Govern central" l'informe de l'ONU sobre la memòria històrica

Diu que treure el Premi Nacional de Tauromàquia és "un signe més de la incultura i el sectarisme"



LLEIDA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha qualificat aquest divendres de "bulo del Govern central" l'informe de Nacions Unides que insta Espanya a protegir la memòria històrica enfront de les lleis de concòrdia impulsades per PP i Vox en algunes comunitats autònomes, i li ha restat importància en no ser una resolució de l'ONU, diu.

En una atenció als mitjans abans d'un acte electoral del seu partit a la ciutat de Lleida, Abascal ha assegurat que l'informe l'han redactat uns relators "animats" pel Govern d'Espanya i, afegeix, els seus socis separatistes.

"Qui són les Nacions Unides per dir als espanyols que no poden opinar sobre el seu passat com vulguin?", ha defensat el president de Vox, que ha criticat l'ONU per tenir, considera, bones relacions amb règims dictatorials i teocràtics.

DEFENSA LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA

El president de Vox ha dit que els espanyols tenen la llibertat d'apropar-se a la seva història com decideixin, i ha subratllat que Espanya és un país plenament democràtic a qui una institució estrangera com l'ONU no li pot dictar com fer les seves lleis o com han d'obrar les comunitats autònomes.

Així mateix, Abascal ha retret al Govern d'Espanya voler decidir una versió de la història, al qui ha criticat també per "amenaçar als jutges i als mitjans de comunicació".

A FAVOR DE LA TAUROMÀQUIA

Preguntat sobre la decisió del Ministeri de Cultura d'eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia, Abascal ha valorat la supressió com "un signe més de la incultura i el sectarisme d'un ministre que està contra Espanya i contra qualsevol dels seus senyals d'identitat", tot i que ha assenyalat com a responsable al president Pedro Sánchez.

Així mateix, Abascal ha acusat Sánchez d'atacar l'aportació feta per Espanya durant segles a Amèrica, que qualifica com una "obra d'agermanament universal i de mestissatge" i com una de les majors aportacions d'Espanya a la història universal.

A LLEIDA, CONTRA LA IMMIGRACIÓ

A l'acte electoral de Vox a la ciutat de Lleida, on s'han congregat nombrosos simpatitzants del partit, Abascal ha assenyalat la immigració il·legal com a "culpable dels veritables problemes dels ciutadans".

Abascal ha retret a la resta de les formacions polítiques intentar ocultar la "inseguretat als carrers", que assenyala com el principal problema de molts catalans, i ha demanat més polítiques de natalitat per fomentar un augment poblacional a Espanya sense dependre de l'arribada de persones estrangeres.

Sobre l'anunci de Sánchez de seguir com a president del Govern central després de cinc dies reflexionant el seu futur, el president de Vox ha dit que ha servit per posar les "plors del president" al centre del debat nacional, i ha afegit que els simpatitzants de Vox porten anys rebent insults i pedrades en actes públics.