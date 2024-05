Abascal (Vox) proposa "deportacions massives" davant la immigració il·legal

Acusa el PP de no dir "ni una sola paraula" sobre immigració il·legal en campanya

SALT (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)

El president de Vox, Santiago Abascal, ha proposat aquest dissabte "deportacions massives" davant la immigració que ha qualificat de massiva i il·legal i que arriba a Catalunya i tota Espanya.

Ho ha dit en un míting al costat del candidat a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, i el candidat per Girona, Alberto Tarradas, a Salt (Girona), on hi ha un 37% de població immigrant, segons l'Idescat, i on el partit té 4 regidors.

"És el que Catalunya necessita, per molt que alguns vinguin a amenaçar-nos i insultar-nos", ha afegit en referència al 2021, quan Abascal va fer un altre míting a Salt i alguns manifestants li van llançar objectes i menjar.

Ha culpat el Banc d'Espanya, la CEOE, els sindicats i la resta d'incentivar la immigració, que "té conseqüències en forma d'inseguretat als barris".

Segons Abascal, el partit defensa els immigrants que arriben "renunciant a imposar les seves lleis, especialment les seves lleis religioses", i la seva cultura, i ha apostat per prioritzar les ajudes socials per als ciutadans nascuts a Espanya.

INSTA EL PP A "TREPITJAR EL CARRER"

Ha acusat el PP de no dir durant la campanya electoral catalana "ni una sola paraula" sobre immigració il·legal ni sobre la immersió lingüística.

"L'única cosa que percebem és que estan realment obsessionats amb Vox. Jo crec que els convindria sortir dels actes als hotels, deixar els salonets, abandonar els cercles de l'elit i trepitjar el carrer", ha afegit.

A l'acte, hi han assistit un centenar de persones, i els Mossos d'Esquadra han acordonat la plaça i han desplegat un dispositiu policial amb una quinzena de furgons, si bé no hi ha hagut incidents.