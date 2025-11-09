Abascal (Vox) sobre les negociacions a la Comunitat Valenciana: "mai temem unes eleccions"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, s'ha referit a les negociacions amb el PP a la Comunitat Valenciana per triar a un nou president després de la dimissió de l'actual president en funcions, Carlos Mazón: "mai temem unes eleccions. El que temem és defraudar als nostres electors", ha assegurat.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha explicat que no proposaran noms per a la presidència de la Comunitat Valenciana, però que plantejaran condicions i mantindran el "rebuig al Pacte Verd europeu i a la immigració massiva", matèries que, diu, formaven part de l'acord vigent amb Mazón.
Preguntat per quines altres exigències plantejaran al PP ha dit que es veurà en els propers dies: "estem acostumats al fet que el Partit Popular tracti d'enganyar-nos i no compleixi amb els seus compromisos, com va passar amb la participació en el repartiment d'immigrants il·legals, política que ens va obligar a sortir dels governs regionals", ha advertit.
"NO SOM EL RELLEU DEL PP"
En referència als últims resultats que llancen les enquestes per Vox, afirma que el partit es planteja, en les seves paraules, superar al PP i superar al PSOE: "no som el relleu del PP, nosaltres som una opció nova per a tots els espanyols", ha assegurat.
"La nostra baralla no és amb un partit en concret, sinó amb tots ells perquè considerem que són el mateix. Considerem que el bipartidisme és un bloc", ha defensat.
Sobre la seva relació amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat que "la relació és cordial, pacífica, però amb uns plantejaments polítics veritablement allunyats" i, afegeix que no comprenen la política d'oposició del PP.
IMMIGRACIÓ
Preguntat per les polítiques en matèria d'immigració que planteja el seu partit, ha defensat que "Espanya no necessita més immigració" i afirma que cal deportar a aquells que entren il·legalment al país i cometen delictes, textualment.
"Arribats a aquest punt d'invasió migratòria, crec que cal parar perquè, com els deia, hi ha un 15% d'immigrants legals en atur. Cal parar. Espanya no pot assumir més immigració", ha exposat, i ha assegurat que plantejaran deportacions massives de tots els que cometin delictes, encara que tinguin els papers en regla, en les seves paraules.
En aquesta línia, en referència a la relació entre Vox i Aliança Catalana (AC) assegura que "no hi ha relació", encara que admet una, a la seva semblar, coincidència en el missatge sobre la immigració.
"Crec que és una bona notícia sobre com està canviant la societat espanyola i com està canviant també Catalunya", ha comentat sobre aquest tema.