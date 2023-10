Abascal (Vox) afirma que l'amnistia és la "imatge de corrupció més gran possible"

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest diumenge que l'amnistia és la "imatge de corrupció més gran possible" per part del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona contra l'amnistia, ha assegurat que l'avergonyeix que Sánchez es plantegi l'amnistia a canvi dels vots dels partits independentistes "per continuar en el poder".

Abascal ha qualificat l'amnistia d'"agressió a la Constitució i al poble honrat", el qual ha afirmat que respecta les lleis fins i tot quan no li agraden, i ha assegurat que l'amnistia no respectaria la igualtat entre espanyols davant la llei.

"UN COP" DE SÁNCHEZ

Ha justificat la seva presència a la manifestació per donar suport als catalans que considera que estan patint i a tots els espanyols que veu inquiets davant "un cop" de Sánchez des de La Moncloa, segons ell.

"El 2017, al carrer, com a Barcelona, i als tribunals, vam aturar el cop d'Estat perpetrat per la Generalitat colpista de Catalunya, i ara el pararem als tribunals i al carrer, que ningú no en tingui cap dubte, contra l'amnistia", ha afegit.