Abascal veu a Sánchez "disposat a fer qualsevol cosa per robar les properes eleccions"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Demana no confiar-se davant d'enquestes positives per Vox: "Sánchez és més perillós que mai"
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "està disposat a fer qualsevol cosa per robar les properes eleccions, fins i tot no convocar-les".
Ho ha dit en un acte a Barcelona junt amb el secretari general i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, en el qual s'han viscut moments de tensió a l'inici davant de la possible entrada a la plaça d'una manifestació antifeixista, que ha estat controlada per cordons dels Mossos d'Esquadra.
Abascal ha demanat a la militància i als votants del seu partit no confiar-se davant d'enquestes electorals que semblin positives per Vox, i ha assegurat: "Pedro Sánchez és més perillós que mai, no us confieu".
Davant dels crits de 'Pedro Sánchez fill de puta' que s'han escoltat per part dels assistents a l'acte, el líder de Vox ha afirmat que el president "no pot caminar pels carrers d'Espanya".
"Nosaltres no tenim els cordons de seguretat de Marlaska, anem a pit descobert per tots els racons d'Espanya. Per Lleida, per Tarragona, per Girona, per Catalunya, pel País Basc i per tota Espanya. No tenim por, no tenim gens a amagar i no tenim vergonya perquè no hem traït al nostre propi poble", ha agregat.
"INVASIÓ MIGRATÒRIA"
El president de Vox ha centrat gran part de l'acte, titulat 'Prioritat nacional, desregulació i remigración', a defensar la postura del seu partit respecte a la immigració i a la prioritat dels espanyols respecte a l'accés als recursos com l'habitatge.
"Els espanyols en tota Espanya tenen exactament els mateixos problemes. El principal problema dels espanyols és la invasió migratòria que està destruint el nostre estat de benestar", ha sostingut.
I ha reiterat que el succeït a Ceuta és "una invasió promoguda pel Marroc i permesa pel candidat marroquí Pedro Sánchez", a qui ha acusat de condemnar als ceutís a una violència estructural.
IGNACIO GARRIGA
Per la seva banda, el secretari general del partit ha assegurat que "el PSOE i els separatistes ho han destrossat absolutament tot" i ha reivindicat la prioritat nacional que defensa Vox.
"Anem a posar fi al fet que els de fora passen per davant vostre i que vosaltres sigueu els últims de la cua. Es va a acabar i ho estem fent ja en aquells llocs on tenim la responsabilitat. No perdeu l'esperança", ha agregat.
Garriga ha dit que Vox no pot perdre una elecció més, i ha dit que la formació està donant "petits passos però contundents" a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó o Andalusia.
I ha conclòs: "Anem a combatre per reconquistar i recuperar la seguretat, la llibertat i la prosperitat que ens han arrabassat els polítics de merda que porten anys governant Catalunya i tota Espanya".