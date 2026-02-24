Abascal veu "incorrecte" el marc del PP per pactar amb Vox: "Com si fóssim salvatges"

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerat "incorrecte" aquest dimarts el decàleg del PP per pactar amb el seu partit en al·legar que sembla que els populars negociïn "amb salvatges que han d'intentar domar". "La música em sona malament, és començar amb mal peu", ha lamentat.
En una entrevista a 'Espejo Público' d'Antena 3 recollida per Europa Press, Abascal ha precisat que no li han agradat les referències al respecte a la unitat nacional, al marc constitucional, a l'estat de dret, a la legalitat vigent, a les principals institucions de la nació, a la separació de poders, a la Prefectura de l'Estat i a l'acatament del repartiment competencial autonòmic.
Abascal creu que aquests postulats són "obvis" i ha afirmat que entendria que el PP ho recalqués si fos per arribar a acords amb Junts, "però per pactar amb Vox no ho entenc", ha subratllat.
En aquesta línia, ha indicat que el document està més orientat a fixar unes línies de negociació dins les pròpies files populars. "És per entendre's entre ells", ha indicat.