Abascal situa a Sánchez, Marlaska i la directora del CNI com a "còmplices" de la nova fugida de Puigdemont

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha situat com a "còmplices" de la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, i per això creu que "no dimitiran" dels seus càrrecs.

"El president del Govern central, el ministre de l'Interior i la directora del CNI haurien dimitit per vergonya a qualsevol país amb el més mínim Estat de dret", ha dit Abascal en un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press.

No obstant això, el líder de Vox ha assenyalat que "el problema és que personatges a Espanya no són incompetents sinó còmplices de la fugida de Puigdemont", motiu pel quin seguiran en el seu càrrecs, tal com ha dit Abascal.

"Tots ells són els autors del cop a la llei, a l'Estat de Dret i a la dignitat de la Pàtria", ha sentenciat el president de Vox.