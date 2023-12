Abascal retreu a Feijóo que el condemni quan Vox no es va afegir al "linxament" per la seva foto amb Dorado

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retret aquest dimarts al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condemni les seves declaracions sobre "penjar pels peus" Pedro Sánchez quan ell, malgrat les "exigències", no s'ha sumat mai al "linxament" per la fotografia del popular amb Marcial Dorado, condemnat per narcotràfic.

En el debat de la presa en consideració de la llei d'amnistia als implicats en el procés, Abascal ha dedicat bona part de la seva intervenció a recriminar a Feijóo la posició del PP respecte a la polèmica per les seves declaracions en el diari argentí 'Clarín'. Els populars han condemnat les paraules d'Abascal, fet que ha causat malestar en el si de Vox perquè, a parer seu, el PP s'"arruga" davant el PSOE.

"Sap quantes vegades m'han exigit en directe, per televisió, que condemni una foto seva amb una persona per la qual de manera injusta el volien relacionar a vostè amb el narcotràfic i jo no m'hi he sumat mai i no m'hi sumaré?", ha preguntat Abascal a Feijóo durant el ple.

A més, ha dit al líder popular que el fet que condemni les seves declaracions "demostra" que Vox és "necessari" per "condemnar el simulacre d'oposició" que, a parer seu, fa el PP. Dit això, ha justificat que les seves paraules sobre Sánchez eren una "expressió col·loquial".