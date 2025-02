Abascal rememora la Reconquesta i promet que Espanya serà "el mur d'Europa davant de l'avanç de l'islamisme"

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Santiago Abascal ha rememorat aquest dissabte la Reconquesta davant del domini musulmà, que va concloure amb la presa de Granada el 1492, i ha promès que Espanya tornarà a ser "el mur d'Europa davant de l'avanç de l'islamisme". "Estem disposats a tornar a fer-ho", ha afirmat.

Així ho ha fet durant la seva intervenció a la cimera de Madrid del partit europeu Patriotes, que presideix, recollint el guant de diversos dels líders que han esmentat el succés històric en el seu torn de paraula, com el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, o el líder del Partit per la Llibertat neerlandès, Geert Wilders. "Vam ser el mur d'Europa davant de l'avanç de l'islamisme i estem disposats a tornar a fer-ho", ha garantit el també líder de Vox.

Abascal ha reivindicat la sobirania de les nacions, la protecció de les fronteres per frenar la immigració il·legal i ha fet repetides crides a recuperar les "llibertats" arrabassades per les "elits globalistes" de Brussel·les, com la llibertat d'expressió en vista de la "censura agressiva i implacable" que, segons ell, pretenen instaurar les institucions europees. La censura més gran que s'ha viscut a Europa "en temps de pau", ha precisat.

En aquesta línia, ha carregat contra les "lleis socialistes" i les institucions 'wokes', que destinen "milers de milions públics i privats" a "enfortir les seves oligarquies i imposar els seus disbarats ideològics i bogeries insanes". "Diners dels europeus que confisquen amb impostos abusius i gasten en la imposició d'ideologies que ens destrueixen, són obertament antieuropees, destrueixen les estimes nacionals, les fronteres i les riqueses", ha aprofundit.

AUTONOMIA EUROPEA DAVANT DE TRUMP

Així mateix, Abascal ha reivindicat l'autonomia de Patriotes davant del president dels Estats Units, Donald Trump, la victòria electoral del qual han recordat i aplaudit els oradors, des de Wilders, Orban i el líder de Lliga, Matteo Salvini, fins a la dirigent d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen.

"Nosaltres som patriotes, no busquem cap salvador en una nació aliena", ha matisat el líder de Vox, que va acudir a la presa de possessió de Trump a finals de gener a Washington. "Hem trobat un company d'armes en la batalla pel bé, la veritat i la bellesa, el tenim al costat", ha recalcat.

Però Abascal sí que ha defensat la unió de Patriotes a Europa, perquè considera que "no era eficaç, útil ni assenyat fer la lluita per separat". I ha demanat anar més enllà, "tendir la mà permanentment als aliats a Europa, apartar les diferències i conviure-hi sense que això impedeixi una cooperació constant".

Es tracta d'una referència molt clara al grup dels Conservadors i Reformistes (ECR) del Parlament Europeu, liderats per Giorgia Meloni, l'antic grup de Vox a l'Eurocambra. La idea de Vox passa per servir de "cua" a totes les formacions dels dos grups al Parlament Europeu per conformar el que seria la tercera força a la Unió Europea per consolidar "l'alternativa" als populars i socialistes.

"El resum és clar: (Pedro) Sánchez amb (Nicolás) Maduro i Hamas, (Alberto Núñez) Feijóo amb (Ursula) Von der Leyen i nosaltres amb tots vosaltres, amb el futur d'Europa: ens uneix l'amor a les nostres pàtries, la inclinació a la llibertat personal i dels pobles i defensa de les nostres fronteres, perquè tanques altes fan bons veïns", ha resumit el president de Patriotes.

Abascal buscava reforçar el seu perfil internacional amb la cimera, que arriba després de dies de tensió interna per la sortida de l'exlíder de Vox a Castella i Lleó, Juan García-Gallardo. Precisament, el dirigent de Vox ha lamentat els "atacs permanents" als quals estan sotmesos, que "s'empitjoren" segons "avancen". Així, ha advertit que, com millor els vagi, més atacs rebran. "Ens van a atacar molt més del que ens han atacat aquests dies", ha dit.