Abascal reivindica "deixar de regalar" la nacionalitat espanyola i posa "el camp de batalla" de França com a exemple

VALLADOLID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defensat aquest divendres la mesura del seu programa electoral per condicionar la concessió de la nacionalitat espanyola al "esforç" per la integració i ha posat com a exemple França, que s'ha convertit en un camp de batalla" provocat per persones que "no se senten francesos".

"La concessió de la nacionalitat ha de ser fruit de l'esforç per integrar-se en la nostra nació i les persones que aconsegueixin adquirir-la han de poder sentir-se orgulloses", resa el programa electoral de Vox per al proper 23J presentat aquest divendres.

"El que cal fer és deixar de regalar la nacionalitat", ha reivindicat Abascal abans de l'acte d'arrencada de campanya a Valladolid, posant els disturbis de França com a exemple "molt proper".

Allí, ha denunciat, "s'ha regalat" la nacionalitat a persones que "no se senten" franceses i ara han convertit el país en "un camp de batalla". Segons ha avisat, això és conseqüència del "fracàs de la política d'integració" i haver concedit la nacionalitat "a la lleugera".

Per això, ha insistit en la necessitat que la concessió de la nacionalitat estigui subjecta al coneixement i lleis dels costums, per exemple el respecte a la dona.