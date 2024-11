Abascal qualifica d'"indigna i infame" la declaració de Sánchez i exigeix el desplegament total de l'exèrcit

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de la tragèdia de la dana que ha deixat fins al moment 211 víctimes mortals, la majoria a la Comunitat Valenciana, i ha exigit el desplegament total de l'exèrcit a la zona.

En un vídeo publicat a X, Abascal ha respost així a la declaració institucional de Sánchez aquest dissabte al matí després del comitè de crisi, que ha qualificat d'"indigna", "infame" i "vergonyosa" en la qual, segons ell, ha sortit a "mentir, com sempre" i a "prometre, com sempre".

El president de Vox s'ha preguntat per què no es va desplegar a l'exèrcit des de les primeres hores del temporal, per què el Govern central va rebutjar l'ajuda internacional en el primer moment i per què quatre dies després "es continua sense prendre les mesures necessàries". "Per què s'han abandonat milers d'espanyols a la seva sort, convivint amb cadàvers durant dies i patint bandes de saquejadors com en un país del tercer món?", ha llançat.

Segons ha dit, "han fallat totes les administracions de l'Estat" i, per tant, ha aparegut "tota la nació" davant de la "incompetència de les autoritats".

Dit això, ha exigit el desplegament total de l'exèrcit a la zona que, "és el que toca ara", i ha demanat que es doni suport als voluntaris que estan responent "com no ho han fet les administracions", ha recriminat, advertint alhora que "més tard" exigirà responsabilitats polítiques, civils i penals "als culpables d'aquest caos".

"La política corrupta té conseqüències, utilitzar recursos de l'Estat per mantenir una persona indigna al capdavant del Govern d'Espanya té conseqüències i les estan patint els afectats", ha anotat.

Dit això, ha criticat les paraules de Sánchez en la seva compareixença per, segons ell, "assenyalar uns altres per no haver demanat ajuda a temps". "Després d'aquesta declaració indigna i infame, no pot passar un minut sense assenyalar el responsable que és l'autòcrata Pedro Sánchez-Castejón", ha dit.

Així, ha responsabilitzat el president del Govern central d'"haver degradat les institucions fins a extrems, de preocupar-se de pujar impostos i assaltar RTVE just quan els valencians estaven abandonats", ha continuat, acusant-lo també d'"impedir el funcionament normal de l'Estat" i d'"utilitzar recursos per mantenir-se en el poder".