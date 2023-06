Abascal qualifica d'"inacceptable" la proposta dels debats que exclouen Vox

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha qualificat aquest dimecres d'"inacceptable" la proposta dels debats electorals que exclouen Vox i ha assegurat que ell està disposat a participar en tots en els quals també hi hagi la resta de caps de llista, incloent el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista a Cana Sur Radio, recollida per Europa Press, Abascal ha avisat que Vox no està disposat a admetre "un veto" al seu partit en els debats per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol.

Segons ha recordat, Vox és la tercera força política al Congrés i la seva exclusió seria "un atac a la pluralitat". "Això és inacceptable", ha avisat després de dies d'intercanvi de propostes entre la resta de partits que exclouen la participació de Vox dels debats.

Abascal creu que els 'cara a cara' responen a una estratègia per "fer que la resta de partits no existeixin i el bipartidisme continuï aquí", quan Espanya "ha canviat molt els últims anys".