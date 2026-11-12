Abascal justifica l'absència a 'The Wild Project' per no posar en risc el seu discurs

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que va cancel·lar l'entrevista amb el youtuber Jordi Wild en el pòdcast 'The Wild Project' per "no sotmetre a cap tipus de risc" el seu discurs, després de l'"error" comès en haver assistit a 'La Revuelta', que no va emetre la seva entrevista íntegra.
"Nosaltres representem molta gent, jo no em represento sol a mi mateix, representem molts espanyols i no volem sotmetre a cap tipus de risc el nostre discurs, ni a cap tipus d'edició, ni a la confiança en el que hi ha davant", ha assenyalat aquest dijous Abascal en una entrevista a 'Espejo Público', recollida per Europa Press.
El líder de Vox ha assegurat que no té res en contra de Jordi Wild i que li sap greu per ell. "Jo era ahir a Catalunya precisament, primer a Girona i després a Tarragona, i havia reservat un espai per a aquesta entrevista i finalment vam decidir no anar-hi exactament pel que havia passat a 'La Revuelta'", ha recordat.
Així, ha explicat que van prendre la decisió "irreversible" que "mai més" un candidat o un portaveu de Vox tornarà a cedir els drets en exclusiva d'una intervenció o d'una entrevista "a cap tipus d'entitat, ni pública ni privada".
"Aquest és el plantejament, també la volíem gravar nosaltres. Ell (Jordi Wild) ho ha considerat una ofensa a la seva feina, jo ho respecto, però la nostra decisió és irreversible. Mai més un portaveu de Vox actuarà en aquestes condicionis, perquè hem comès un error a 'La Revuelta' i no el tornarem a cometre de cap manera.", ha afirmat.