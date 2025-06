Abascal, sobre Feijóo: "Té molta pressa per arribar, espera que caigui la fruita madura, però no ambiciona res"

Reivindica Vox com a "única alternativa" al Govern central i arremet també contra Sánchez: "Tirà i triler"

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat aquest diumenge que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, té "molta pressa per arribar" a La Moncloa "i seure", "està esperant que caigui" Pedro Sánchez per assumir la presidència del Govern central, però "no ambicionar res", no té un projecte per a Espanya. En canvi, ha reivindicat la seva formació com a "única alternativa" a l'executiu i al sistema bipartidista.

"Vox és l'única alternativa d'Espanya i l'única que planteja un canvi de rumb, d'altres tenen molta pressa per arribar i seure, però realment per res més, no ambiciona res més com sí que fem nosaltres", ha dit Abascal a l'acte polític celebrat a l'auditori de la Mútua Madrilenya després de l'Assemblea General Ordinària, després que José María Figaredo i Carlos Hernández Quero hagin presentat el programa econòmic i d'habitatge de la formació.

A més, ha acusat el líder de l'oposició "d'estar esperant que caigui la fruita madura", és a dir, que el PSOE perdi les eleccions enfront del PP, però ha lamentat que "caurà podrida" per la seva "irresponsabilitat" en no fer, a parer seu, prou oposició a l'executiu de Sánchez.

Abascal i Feijóo es van reunir dimecres al Congrés, trobada que es va desenvolupar en to cordial i com a part dels contactes habituals entre formacions. Si bé no va transcendir el contingut de la trobada, Vox va informar que el seu líder "diu el mateix en públic i en privat".

L'"ESTAFA" DEL PP

El líder de Vox ha fet diverses referències al PP durant la seva intervenció per tancar l'acte, que ha congregat 600 persones i càrrecs, encaminades a denunciar l'"estafa" dels populars, com fa des de fa mesos, i ha afirmat que és "culpable per omissió" de, segons ha denunciat, la deterioració de la situació a Espanya. En aquest context, ha recriminat al PP "poder fer i no fer-ho", en al·lusió a la declaració de l'expresident José María Aznar perquè "qui pugui fer que faci".

Així mateix, ha ironitzat sobre el congrés que el PP celebra el cap de setmana vinent, en què aprovarà una ponència sobre el seu rumb polític. Abascal ha triat la promesa de garantir l'ensenyament als nens en espanyol per demanar que acabin amb "tanta mentida i estafa".

"El que ens ha costat que es comprometin (a l'ensenyament en espanyol) a València o Balears, s'han resistit com un gat panxa en l'aira", ha relatat, en referència als acords per als pressupostos autonòmics. "Són els que venen de Galícia, no garanteixen allà l'espanyol ni amb (Alfonso) Rueda ni amb Feijóo", ha afegit.

Així, el dirigent de Vox ha declinat la idea de "ser crossa" del PP i ha lamentat que els populars hagin "confós" els seus electors fins al punt de pensar que tenen "dret de cuixa" sobre Vox. "Volem una alternativa, però, què hem de pactar amb el PP? La immigració, les polítiques verdes que ha arruïnat el nostre camp, l'Agenda 2030, l'agenda de gènere, woke?", s'ha preguntat, deslligant-se del rumb polític que, segons denúncia, segueix el PP. "Al final defensen les mateixes polítiques", ha afirmat.

LA "TRAÏCIÓ" DEL PSOE I EL GOVERN CENTRAL

D'altra banda, Abascal ha recalcat les seves crítiques a la "traïció" del PSOE i al socialisme, que han conduït Espanya "a la ruïna", l'han posat "en mans del colpisme" i "ha l'han ficat fins a la cuina del Tribunal Constitucional", que aquesta setmana ha avalat l'amnistia per als implicats en el procés.

El dirigent de Vox ha anomenat Sánchez "tirà" i "triler" i ha fet al·lusió als presumptes casos de corrupció que impliquen el seu entorn i el seu partit, amb especial èmfasi en el cas Koldo. "Mossegades, prostitució: la realitat supera a la ficció", ha apuntat.

A més, ha pronosticat que Sánchez "no se n'anirà fàcilment". "S'aferrarà al poder amb dents i ungles, protagonitzarà una fugida cap endavant per protegir-se d'una probable imputació", ha vaticinat, i ha recalcat la possibilitat que es convoqui un referèndum o consulta d'autodeterminació a Catalunya.

D'altra banda, el secretari general i vicepresident de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat que Vox celebrarà la pròxima edició de l'acte Europa Viva els dies 13 i 14 de setembre. Vox estarà acompanyat dels dirigents dels partits que conformen la formació europea Patriotas, presidida pel mateix Abascal, homònima del grup en el Parlament Europeu. Hi seran, per tant, la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen; i el primer ministre hongarès, Viktor Orbán.