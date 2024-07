Abascal exigeix al PP un pla de deportacions per als immigrants il·legals si vol el seu suport

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigit al PP un pla de deportacions per als immigrants il·legals, inclosos els menors d'edat, si vol el seu suport després que aquesta setmana la seva formació ha decidit sortir dels governs autonòmics amb el PP per l'acollida de menors immigrants procedents de Canàries.

"Exigirem un pla de deportacions perquè els nens tornin amb els seus pares, perquè els il·legals tornin als seus països; i exigirem que la immigració a Espanya comenci a ser regulada i ordenada", ha posat com a condició a qualsevol acord amb el partit dirigit per Alberto Núñez Feijóo.

Pel que fa a la seva relació amb el líder del PP, Abascal l'ha qualificat de "gèlida" i l'ha acusat d'haver boicotejat els resultats que van emergir de les eleccions autonòmiques i municipals celebrades la primavera de l'any passat, segons ha declarat en una entrevista a 'El Confidencial', recollida per Europa Press.

"Feijóo pretenia arribar a un acord d'amagat, que li donéssim els governs, que anéssim a les eleccions [generals del 23 de juliol] en secret i després ja arribaríem a un pacte [...] Jo tot el que faig, ho faig a la vista del públic; jo no negocio per sota mà", ha asseverat Abascal sobre les negociacions dutes a terme l'any passat i que es van traduir en la formació de governs compostos per PP i Vox a la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Aragó, Múrcia i Extremadura.

El president de Vox ha emmarcat així la decisió de sortir dels governs autonòmics com una situació a la qual s'han vist empesos pel Partit Popular de Feijóo: "Estaven advertits que per nosaltres això era un problema insalvable", ha manifestat per, seguidament, intuir que ell creu que el PP "ha pres una decisió deliberada perquè els governs es trenquessin".

Quant a la possible extensió d'aquesta ruptura amb els populars als ajuntaments als quals governen junts, Abascal ha incidit que els consistoris "no han estat els que decideixen la recepció" d'immigrants.

Això sí, ha advertit que si algun ajuntament hi col·labora de "manera voluntària" n'abandonaran el govern municipal.

Preguntat per la possible competició electoral amb l'agrupació S'ha Acabat la Festa, encapçalada per Alvise Pérez i que va rebre 800.000 vots en les eleccions europees, Abascal ha volgut resoldre que ells prenen les decisions per convicció i no pensant en altres partits polítics.