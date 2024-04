Abascal: els resultats de PNB i EH Bildu són "dolents per a Espanya" i Vox ha "aguantat"

Diu que Vox pot "mantenir les seves posicions" amb "el suport de 21.000 bascos i augmentar en un 20%"



VITÒRIA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que els resultats de les eleccions al Parlament Basc en les quals PNB i EH Bildu han aconseguit 54 representants "són uns mals resultats per a Espanya", tot i que "Vox ha aguantat" i ha crescut "contra els pronòstics", aconseguint "mantenir les seves posicions" en rebre "el suport de 21.000 bascos i augmentant en un 20% els vots" respecte a la convocatòria de 2020.

Vox ha celebrat en un hotel de Vitòria-Gasteiz el seguiment de les dades de les eleccions al Parlament Basc en les quals la formació ha mantingut l'escó per Àlaba que va obtenir les passades eleccions de 2020.

Abascal ha lamentat que "ETA i el partit separatista basc han guanyat les eleccions" i creu que els espanyols estan "retrocedint posicions des de fa massa temps per la complicitat d'una gran part de la classe política nacional" que ha advocat per "incloure Bildu en el futur de les institucions".

Així mateix, ha subratllat que Vox ha "revalidat l'escó i ha tornat a posar una pica en un Parlament difícil i en una terra complicada" en la qual el seu partit ha aconseguit "el suport de 21.000 bascos, augmentant en un 20% el nombre de vots" en relació a la convocatòria de 2020.

"Han estat 5.623 els alabesos més que en l'anterior ocasió els que ens han recolzat i han permès que avui Amaia torni a ser la nostra diputada al Parlament Basc; han estat gairebé 11.000 els biscains que ens han recolzat; i més de 5.000 els guipuscoans que també ho han fet", ha destacat.

En aquest sentit, ha afirmat que "malgrat no haver obtingut representació amb en aquestes províncies, poden estar segurs que estaran representats, no només al Parlament Basc per Amaia, sinó en el Congrés dels Diputats per 33 diputats que mai es van a oblidar d'ells".

"NO ÉS UNA MODA"

Abascal ha defensat que "Vox no és una moda, no és un projecte per a quatre dies, i no serà derrocat malgrat els intents", i ha agraït als votants de petites localitats com Renteria, Lezo o Salvatierra per subratllar que "són la llavor de la reconstrucció i de la reconquesta" que vol iniciar Vox al País Basc.

També ha destacat que "Vox ha aguantat" i ha crescut "contra els pronòstics". "Vox ha desmentit a les enquestes i als enquestadors corruptes, mafiosos i tramposos al servei de la desaparició de Vox", ha subratllat.

A més, ha reiterat que "els resultats d'avui són uns mals resultats per a Espanya, per a la nostra pàtria, encara que el nostre partit hagi aconseguit mantenir les seves posicions, fins i tot augmentar el nombre de vots".

"Nosaltres treballarem, des del Parlament Basc ho farà Amaia, ho farem des del Congrés dels Diputats, i ho farem des dels carrers, i si fa falta, des dels tribunals per revertir aquest procés de ruptura", ha insistit.

CANDIDATA PER ÀLABA

La candidata de Vox per Àlaba, Amaia Martínez, ha agraït als seus militants i apoderats que aquest diumenge han estat presents en la majoria dels col·legis d'Àlaba, Bizkaia i Guipúscoa, així com a "els més de 21.000 bascos que han votat a Vox".

"Han tornat a confiar en nosaltres, malgrat les enquestes, les manipulacions i la violència. SeguirEM treballant per aquesta terra i per representar a aquests més de 21.000 valents que han tornat a confiar en nosaltres", ha insistit.

S'ha compromès a "defensar els drets dels seus votants" i la unitat d'Espanya davant "d'aquest govern que sabem que atemoreix a molts bascos".