Abascal diu que vol "confrontar amb el govern de la ruïna" en el debat i critica l'absència de Feijóo

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest dimarts que vol "confrontar amb el govern de la ruïna" en el debat a quatre de dimecres de cara a les generals del 23 de juliol, alhora que ha criticat l'absència en la cita del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Per Abascal, l'absència de Feijóo "no va bé" als espanyols ni als electors del PP. "Que no hi sigui no va bé als espanyols ni als seus electors, seria millor que hi fos", ha indicat en un esmorzar informatiu d'Europa Press, en el qual ha subratllat que s'hauria estimat més que la cita "hagués estat realment plural".

No obstant això, el líder de Vox considera que el debat de dimecres és "més representatiu" que el cara a cara que fa una setmana van mantenir Feijóo i el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè permetrà que els espanyols escoltin "tota l'oferta política".

Sobre la participació de Vox en el debat electoral, en el qual a més d'Abascal i Sánchez també hi haurà la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, el líder de la formació s'ha congratulat perquè el seu discurs arribarà "de manera directa" als electors, tot i les "demonitzacions i els trucs de màgia" de Sánchez. "Vull confrontar amb el govern de la ruïna", ha assegurat.