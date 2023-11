Abascal diu que Sánchez hauria d'anar al banc dels acusats i que Hitler "també va arribar al poder amb unes eleccions"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat durant el debat d'investidura que el candidat socialista, Pedro Sánchez, hauria de "seure al banc dels acusats" i l'ha acusat d'intentar ser president del Govern central "de la mateixa manera que van arribar al poder personatges nefasts com Hugo Chávez, Maduro o Hitler" amb, segons ha dit, "aparences de legalitat".

"Hitler també va arribar al poder mitjançant unes eleccions, senyor Sánchez, i només després va maniobrar per liquidar la democràcia", ha dit Abascal durant la seva intervenció en la sessió d'investidura, en què ha recriminat al líder socialista els pactes amb els independentistes.

En aquest context, Abascal ha elevat el to contra Sánchez comparant la seva manera d'arribar al pdoer amb la de Hitler. "És història, jo entenc que els pugui molestar", ha postil·lat el president de Vox.

Així mateix, ha alertat de l'inici d'"una tirania" per signar "un pacte infame" amb Puigdemont. "I és important que els qui ens hi oposem, els qui ens oposem a aquest cop, coincidim en el diagnòstic per poder aplicar els remeis adequats per dolorosos i arriscats que siguin per a tots nosaltres durant aquesta legislatura", ha afegit.

"Perquè en realitat l'únic seient que vostè mereix és el del banc dels acusats per atacar la Constitució com ho està fent", ha dit.