Abascal diu que la reunió d'Illa i Puigdemont evidencia "el xantatge permanent del separatisme"

El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest dilluns que no sap si la reunió a Bèlgica entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, suposa una bestreta de que pugui haver Pressuposats Generals de l'Estat (PGE) per al proper any, però ha subratllat que "sí és l'evidència" del "xantatge permanent al que el separatisme ha sotmès a Espanya".
En la roda de premsa posterior al primer Comitè d'Acció Política del nou curs, Abascal ha assenyalat "li és igual que el que assumeixi el xantatge" sigui el president del Govern, Pedro Sánchez, o que sigui "el seu enviat a Catalunya", en al·lusió al president de la Generalitat.
Segons ha exposat, això "només demostra que en aquests moments la màfia corrupta que governa Espanya està en mans d'un altre tipus de màfies separatistes també corruptes i que estan en contra dels interessos d'Espanya".
Abascal ha afegit que suposa que "estaran intentant uns aprovar els pressupostos i uns altres desgastar una mica més a la nació". I ha conclòs que Pedro Sánchez segueix al poder "precisament perquè li sostenen aquells que odien a Espanya, aquells que volen que a Espanya li vagi malament; si no, no estaria ni un minut més al capdavant de la Presidència del Govern".