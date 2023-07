Abascal diu que molts homosexuals voten Vox i no necessiten més bandera que l'espanyola

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox i candidat a presidir el Govern espanyol, Santiago Abascal, ha defensat aquest dissabte que molts homosexuals no necessiten la bandera LGTBI en edificis oficials, sinó l'espanyola: "Els homosexuals, molts dels quals ens voten, se senten representats per aquesta bandera que els acull".

Abascal ha protagonitzat un acte davant unes 600 persones al costat de la platja de Barcelona amb el secretari general del partit, Ignacio Garriga; el diputat del Parlament Joan Garriga; el diputat del Congrés i cap de llista per Barcelona per a les eleccions generals, Juan José Aizcorbe, i la nova presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó.

"Hi ha moltes persones homosexuals que no se senten representades per cap tipus de lobby i que no pensen que la seva sexualitat és el centre de la seva vida", ha afegit.