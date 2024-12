Abascal diu que "és una fantasia pensar que els pactes amb el PP es poden arreglar"

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que està disposat a anar "fins al final" en la ruptura amb el PP en les comunitats autònomes, adverteix que ja no els val amb una "rectificació" i demana que es compleixin els compromisos pactats en els acords de govern.

"Quin gest ha de fer el PP per arreglar el que ha trencat? Ho han de respondre ells. En primer lloc, arreglar tot el que han trencat i una mica més. Però estem parlant d'una cosa que és una fantasia", ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a 'ABC', recollida per Europa Press.

Abascal ha retret que el PP estigui "permanentment" acudint a les convocatòries del Govern central, "que és tan dolent, tan corrupte, tan traïdor", per arribar a acords sobre migració. "Nosaltres arribarem a un acord perquè el PP immediatament després torni a arribar a un acord amb el Govern central en matèria de migració? No és possible", subratlla.

El líder de Vox reconeix que la relació funcional amb Feijóo és "correcta" i que existeix entre tots dos entesa personal, però no política, "excepte en el fet que cal fer fora aquest senyor (Sánchez) i no en la manera". "No es pot fer fora Pedro Sánchez amb pactes. La posició del senyor Feijóo, la manera en què ho vol fer és totalment dolenta. La manca de coincidència afecta gairebé tot", assegura.

Malgrat l'actual mala relació amb el PP, Abascal indica que no permetrà canvis de governs a les comunitats autònomes o ajuntaments en què el PP governi, perquè ells "no col·laboren amb l'esquerra en cap cas". "Això no passarà en cap cas. Vox no col·laborarà amb l'esquerra en cap cas. Vox podrà donar suport o no a uns pressupostos, però no tindrà cap acord amb l'esquerra. És més fàcil que això ho faci el Partit Popular. Els acords, per descomptat, no els tenim nosaltres", ha respost.

"El Govern central es desgasta amb mobilitzacions, amb temes judicials i amb una oposició contundent, total. I no es desgasta amb responsabilitat institucional, això desgasta Espanya i enforteix Sánchez. Aquesta és la gran disputa, la gran diferència que tenim amb el PP", remarca.