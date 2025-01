Abascal diu que defensaria una moció de censura del PP amb Junts "per anar a eleccions i sense cessions al separatisme"

MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha obert la porta a la possibilitat de donar suport a una moció de censura del PP juntament amb Junts, perquè és una eina que "respon a la gravetat del moment" i apunta que Sánchez "es mereix un debat sobre ell".

"De vegades votem al Congrés amb forces amb les quals no tenim res que veure. Estem a favor d'aquesta eina i animem el Partit Popular a presentar-la. Si és una moció de censura per convocar eleccions i tenim la garantia que no hi ha cap cessió al separatisme, és clar que ho defensariem", ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a 'OK Diario', recollida per Europa Press.

Abascal assegura que Sánchez vol ser el cap de l'Estat i ser "l'única persona inviolable a Espanya" i afegeix que ha demostrat que "no només està disposat a colonitzar les institucions, sinó a utilitzar-les al seu servei, al del seu partit i al de la seva pròpia família". "Vol ser totalment impune. Ell i la seva família. Sánchez no té cap límit i això demostra que està disposat a tot", subratlla.

A més, adverteix que s'està produint un cop d'estat a Espanya, en recordar l'aprovació de la llei d'amnistia. "El cop d'estat ja s'està produint i s'ha traslladat des de la Generalitat de Catalunya al palau de La Moncloa, amb l'aprovació de la llei d'amnistia, que és inconstitucional i que ha estat aprovada per mantenir-se en el poder", ha indicat.

"Tot el que fa Sánchez en l'assalt a la radiotelevisió pública, a la justícia, al Tribunal Suprem, al Consell General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Comptes, la col·locació de Pablo Iglesias al CNI, etc. Tot respon a un intent d'assaltar l'Estat, de colonitzar les institucions, d'acabar amb la divisió de poders", ha afegit.

Així mateix, Abascal assegura que creu més Víctor de Aldama que Pedro Sánchez, al qual anomena "traïdor" i "mentider". "No conec Víctor de Aldama i ha parlat públicament amb molta seguretat. Sánchez, ja el coneixem tots i tots els espanyols saben que Sánchez ha mentit", ha remarcat.