Abascal després de la denúncia d'una diputada del Parlament a Antifrau: "Els comptes estan auditats"

"Hi ha persones que no saben marxar d'un partit, que no assumeixen quedar fora de les llistes"

TERRASSA (BARCELONA), 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha defensat que els comptes del grup parlamentari al Parlament de Catalunya "estan auditats" després de la denúncia d'una diputada a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per despeses personals que el candidat al 12M, Ignacio Garriga, presumptament va carregar a la Càmera catalana.

"Els comptes estan auditats i recolzaré a Ignacio Garriga ara i sempre", ha sostingut en declaracions a periodistes al costat del també secretari general del partit abans d'un acte del partit a Terrassa (Barcelona) per presentar les seves llistes a les eleccions catalanes del proper mes de maig.

Abascal ha titllat la denúncia de la diputada de "el menor dels atacs que rebrà Ignacio Garriga" i ha reiterat que el candidat tindrà el seu suport sigui quina sigui la conclusió d'Antifrau.

"Hi ha persones que no saben marxar d'un partit, que no assumeixen quedar fora de les llistes i que tracten d'enfangar el terreny polític", ha dit.

ELECCIONS CATALANES I BASQUES

Abascal ha afirmat que, al seu parer, existeixen molts paral·lelismes entre la campanya electoral de les eleccions basques i la de les catalanes i ha assenyalat que ambdues regions afronten "un atac a la llibertat d'elecció lingüística".

També ha assenyalat a la immigració i ha sostingut: "Seguirem defensant tot allò que defensem en solitari i que representa un dels principals problemes dels catalans".