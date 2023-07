Abascal descarta "regalar" els vots al PP a Múrcia: "Diuen que els falten dos escons, Vox en té 9"

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha subratllat aquest dimarts que la seva formació no "regalarà" els seus vots a Múrcia, malgrat que al PP només li faltin dos escons per aconseguir la majoria absoluta, i ha assegurat que estan "amb la mà estesa" per mirar d'arribar a un acord però no acceptaran "cap xantatge".

"Diuen que només els calen dos escons, nosaltres en tenim nou i els nostres escons no es divideixen", ha avisat Abascal dos dies abans que comenci el debat d'investidura del president de la Regió i candidat a la reelecció, Fernando López Miras.

Abascal ha relacionat la situació de Múrcia amb la que es va viure després de les eleccions del 2019. Aleshores, ha recordat, van arribar a un acord d'investidura amb el PP que després els populars "van incomplir" i López Miras es va recolzar en els diputats trànsfugues de Vox.

"No es pot deslligar la situació actual del que ha passat els quatre anys anteriors", ha reconegut després de lamentar que el PP plantegi "un escenari similar" al de l'anterior legislatura. "Això no és possible quan Vox ha passat de quatre a nou escons i quan té el 18% dels vots", ha avisat tot recordant que a Extremadura, on han arribat a un acord de coalició, Vox només ha obtingut el 8 per cent dels vots.

Abascal creu que els murcians han donat un mandat clar per a "un govern "fort", que suma el 63% dels vots (els del PP i Vox), i per això Vox té "la mà estesa". "Però no acceptarem de cap manera un xantatge perquè ens hem compromès a defensar els nostres principis, valors i a no regalar els vots", ha insistit durant un esmorzar informatiu organitzat per 'El Debate'.