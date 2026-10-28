Abascal denuncia la "insuportable degradació" de la infraestructura ferroviària

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciat aquest dimecres la "insuportable degradació" de la infraestructura ferroviària, després de la col·lisió entre dos trens d'alta velocitat a Toledo, i ha confirmat que no suspendrà la seva agenda de precampanya per denunciar-ho.
L'accident ha deixat almenys 30 morts, segons un registre provisional. En una entrevista a 'Espejo Público', recollida per Europa Press, Abascal ha enviat "una abraçada" als familiars de les persones que viatjaven als combois i als espanyols "preocupats" per haver de viatjar amb tren, tenint en compte la "degradació de les infraestructures i de les institucions" a Espanya, que veu "francament insuportable".
Abascal ha destacat que aquest accident ferroviari s'ha produït mesos després del d'Adamuz (Còrdova) al gener, un incident que va deixar 46 morts, i quan encara no se sap "exactament" què el va provocar.
"Hem denunciat durant molt temps amb frases molt dures que a Espanya s'estaven gastant en porqueries els diners del manteniment de les vies i ara ens trobem amb un altre accident", ha incidit.
A continuació, el dirigent de Vox ha confirmat que mantindrà la seva agenda de precampanya, que aquest dimecres el porta a Santander (Cantàbria) i Valladolid, per precisament "denunciar la degradació de les infraestructures". En aquesta línia, ha suggerit al president espanyol, Pedro Sánchez, i al ministre de Transports, Óscar Puente, que "suspenguin els seus balls i acudits sobre la Renfe, que són un insult".