Abascal demana "no confondre els espanyols" amb una moció de censura

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha demanat "no enganyar els espanyols" amb la possibilitat que prosperi una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, en esgrimir que els partits independentistes "gaudeixen" d'un executiu feble i que el sostenen perquè poden "afeblir el projecte nacional".

"Jo no soc contrari a presentar una moció de censura, però sí crec que no hem de confondre els espanyols sobre la possibilitat que els partits separatistes, que gaudeixen d'un govern feble i volen un govern feble a Espanya, puguin arribar a donar suport a una moció d'aquesta mena", ha sostingut el líder de Vox en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press.

Abascal ha explicat que el bloc de la investidura de Sánchez "està unit per la falta d'amor a Espanya" i "necessiten" que continuï per anar dinamitant la concòrdia entre els espanyols i afeblint l'Estat, raó per la qual té "molt poques esperances" que pugui prosperar una moció de censura. "A ells els va bé aquesta situació i per això a mi no m'agrada confondre els espanyols", ha afegit.

En aquest sentit, ha explicat que no li sembla malament l'eina parlamentària, ja que fins ara Vox n'ha presentat dues, tot i sabent que no prosperaria, perquè permet "parlar sense límit de temps", cosa que en la seva opinió no passa "normalment" al Congrés, on el Govern central "pot parlar tant com vol" i la resta de formacions no.

Les declaracions d'Abascal tenen lloc després que dijous el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'oferís a explorar una possible moció de censura, arran de la declaració davant el jutge del presumpte conseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, que va assenyalar diversos ministres i membres del PSOE i va afirmar que Sánchez li va dir que el tenien "informat" de les seves gestions i li va donar les gràcies.

Vox ja havia assegurat que no farà costat a una eventual moció de censura impulsada pel PP si inclou algun tipus de cessió als partits nacionalistes o independentistes, com el PNB o Junts, els vots dels quals serien necessaris perquè prosperés aquesta iniciativa.